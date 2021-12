Incêndio destrói armazém agrícola em Montalegre

Desconhecem-se as causas do incêndio.

Um incêndio, na madrugada desta quinta-feira, destruiu um armazém agrícola, em Vila da Ponte, concelho de Montalegre.

Segundo Hernâni Carvalho, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Salto, "o alerta foi dado às 04h10 e a principal preocupação foi proteger 2 habitações unifamiliares contíguas ao armazém".

No combate às chamas estiveram 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

Desconhecem-se as causas do incêndio e a Investigação está ainda a cargo da Guarda Nacional Republicana que esteve no local.



Sem registo de feridos e os trabalhos de extinção e rescaldo decorreram durante toda a madrugada.