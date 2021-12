Homem sedava duas menores para as violar na casa da família no Porto

Arguido é um familiar próximo das duas vítimas. Foi detido pela PJ.

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira um homem estrangeiro, de 43 anos, por suspeitas de abusar sexualmente de crianças, no Porto.O arguido é um familiar próximo das duas vítimas e suspeito de abusar das mesmas desde os seis/sete anos até atualmente com dez e treze anos. O homem aproveitava-se do facto de ficar com elas a seu cargo quando a mãe retomou os estudos em horário noturno.

Os abusos foram sendo cometidos com as menores maioritariamente na casa de morada da família, mas também em locais isolados para onde as conduzia, fazendo-as crer que aqueles comportamentos eram normais e exigindo que mantivessem segredo.

O detido abusava do consumo de bebidas alcoólicas e exercia alguma pressão/violência física e psicológica sobre as menores. Além disso, sedava as vítimas para continuar os abusos com o silêncio das crianças.



O detido, operário fabril, foi esta quarta-feira presente a interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais agravosa: a prisão preventiva.