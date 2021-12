Homem que incendiou prédio por 2 euros no Porto condenado a 5 anos e 3 meses de prisão

Homem ateou fogo a prédio na zona do Bonfim em maio de 2017.

Foram condenados a penas de prisão efetivas o burlão e incendiário que atearam fogo a prédio na zona do Bonfim, no Porto, em maio de 2017.O homem que contratou o incendiário para atear o fogo está a cumprir pena de prisão por burla e foi esta quinta-feira condenado a 5 anos e seis meses por contratar outro homem para provocar um incêndio. Já o incendiário contratado foi condenado a 5 anos e três meses e encontra-se fugido à justiça.Inicialmente dizia-se que o arguido tinha sido contratado por 2 euros para provocar incêndio num prédio devoluto, mas que se tinha enganado no prédio. Sabe-se agora que a história era uma mentira e, na verdade, o plano inicial era incendiar aquele prédio.