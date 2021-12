Estatuto de cuidador informal alargado a todo o País

Anúncio foi feito pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, em conferência de imprensa.

No Conselho de Ministros desta quarta-feira foi publicado o diploma que alarga o Estatuto do Cuidador Informal a todo o país.



