Madeira confirma primeiro caso da variante Ómicron da Covid-19

Infeção foi detetada em turista inglesa que chegou há dias.

Foi confirmado esta sexta-feira na Madeira o primeiro caso de infeção com a variante Ómicron da Covid-19. Trata-se de uma turista inglesa que terá chegado ao Funchal nos últimos dias.



A mulher em causa terá feito teste no aeroporto, à chegada, sendo que a amostra levantou dúvidas e foi analisada pelo instituto Dr. Ricardo Jorge, que confirmou a infeção com a nova variante.





Regional de

e Proteção, Pedro Ramos.

A informação sobre a confirmação do primeiro caso na região foi adiantada pelo SecretárioSaúde