Pelo menos um morto e dois feridos à passagem do tufão Rai pelas Filipinas

Pelo menos uma pessoa morreu à passagem do tufão mais poderoso a atingir as Filipinas este ano, onde mais de 300 mil pessoas foram retiradas no sul e no centro do país, disseram esta sexta-feira as autoridades.

Além da vítima mortal, duas pessoas ficaram feridas à passagem do super-tufão Rai, que arrancou árvores, telhados e linhas elétricas, causando inundações em várias aldeias, de acordo com a agência das catástrofes naturais das Filipinas.





Mais de 300 mil pessoas foram retiradas, deixando para trás casas e estâncias balneares no sul e no centro do arquipélago, indicaram.