As imagens dos migrantes a serem torturados por sete militares da GNR em Odemira

O Correio da Manhã teve acesso às imagens do momento em que os militares da GNR torturavam migrantes em Odemira.

O Ministério Público de Odemira deduziu acusação contra sete militares da GNR, que prestavam serviço no posto de Vila Nova de Milfontes, por 33 crimes, entre os quais se destacam sequestro, abuso de poder e ofensas à integridade física.

A investigação da PJ começou em 2019 e teve origem noutra com contornos idênticos, de 2018, que levou à condenação de cinco guardas por agressões e sequestro de imigrantes. Um dos arguidos esgotou todos os recursos e vai cumprir seis anos de prisão efetiva. No âmbito deste primeiro processo, um militar foi demitido da força de segurança e os outros quatro tiveram penas disciplinares de suspensão, confirmou esta quinta-feira o Ministério da Administração Interna ao. Agora, três dos militares condenados no primeiro processo vão responder neste novo caso.