12 mortos e 5062 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Foram confirmados nas últimas 24 horas mais 5062 novos casos de Covid-19 em Portugal. O número de mortos, vítimas do vírus, aumentou para 18 753, mais 12 que ontem.Os internamentos baixaram comparativamente aos números de sexta-feira. No total estão em enfermaria 905 pessoas infetadas com Covid-19, menos 38 que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 147 pessoas.A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior números de novas infeções, mais 2223. No Norte foram confirmados 1360 casos.O número de casos ativos em Portugal aumentou para 70 440, mais 34 que ontem. Recuperaram da doença 5016 pessoas.A incidência está agora nos 525,5 casos de infeção por cada 100 000 habitantes. O R(t) está nos 1,07.