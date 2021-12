Quatro feridos em colisão entre carrinha e carro em Ílhavo

Vítimas foram levadas pelos bombeiros para o hospital de Aveiro.

Três homens e uma mulher, entre os 40 e os 50 anos, sofreram ferimentos ligeiros, na manhã de segunda-feira, na sequência de uma colisão de uma carrinha de transporte de trabalhadores e um carro, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de Ílhavo, para um acidente rodoviário na rua do Parque Desportivo.As vítimas foram levadas pelos bombeiros de Ílhavo para o hospital de Aveiro.A ambulância de suporte imediato de vida (INEM) de Aveiro esteve no local.A GNR da Gafanha da Nazaré investiga as causas do acidente.