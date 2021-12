Ovo de dinossauro encontrado na China reforça a teoria da relação com as aves

Ovo tem cerca de 70 milhões de anos.

Um grupo de cientistas chineses, canadianos e britânicos publicou um artigo na revista Science sobre um ovo de dinossauro fossilizado encontrado na província chinesa de Jiangxi que contém um embrião de 27 centímetros, informou esta quarta-feira a emissora estatal CCTV.

O ovo fossilizado, que tem uma forma alongada e tem 17 centímetros de comprimento, tem cerca de 70 milhões de anos e contém um dos fósseis de embriões de dinossauro mais bem preservados de sempre, de acordo com a CCTV.

O embrião pertence ao período Triássico dos terópodes e está amontoado dentro do ovo numa postura com a cabeça entre as pernas, que até agora só foi encontrada em dinossauros aviários, de acordo com o estudo.