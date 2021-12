Dizer palavrões em eventos desportivos vai ser punido com multa

Câmara de Almeirim vai punir com multas a linguagem obscena e outros comportamentos grosseiros.

A Câmara de Almeirim vai punir com multas a linguagem obscena e outros comportamentos grosseiros durante as competições desportivas, quer sejam feitos por pais ou outros adeptos, fora ou dentro das quatro linhas. A medida foi acordada com a GNR e resulta da 2ª fase do programa ‘Pais de Desportistas São Pais Responsáveis’, um projeto piloto premiado com a Bandeira da Ética no Desporto.

"No próximo ano, as asneiras nos jogos vão dar multa. A lei existe e prevê multas de centenas de euros, pelo que é tempo de a aplicar", explica o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, que decidiu acelerar o regulamento após o jogo Benfica do Ribatejo–Rebocho, que foi interrompido ao intervalo após ter sido lançado um petardo para dentro do balneário dos árbitros.

"Infelizmente, temos assistido à generalização de uma linguagem imprópria que em nada dignifica o desporto", afirma Pedro Ribeiro.