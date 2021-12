Benfica nega saída de Jorge Jesus para o Flamengo e ataca CNN

Clube garante que treinador "está focado nos objetivos desportivos do Clube".

O Benfica afirmou esta quarta-feira em comunicado que não existe qualquer acordo para a saída de Jorge Jesus para o Flamengo e ataca a CNN Portugal devido à divulgação "de informações falsas".



Num comunicado publicado no site, os encarnados recordam que o atual treinador das águias tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica "e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura".

O clube lamenta ainda a disseminação de "informações falsas e já desmentidas em direto pelo próprio representante do Flamengo".

As águias sublinham que Jorge Jesus "não deseja voltar ao Brasil", mas sim "voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica".