Homem ferido com gravidade após queda em Vila do Conde

Um homem, de 64 anos, ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira à tarde, numa queda em altura, na Zona Industrial de Fajozes, em Vila do Conde.

a vítima caiu de uma altura de cerca de cinco metros.

O alerta foi dado às 13h32.

Depois de assistido no local o homem foi transportado para o Hospital Pedro Hispano com ferimentos considerados graves.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, a SIV de Vila do Conde e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano.