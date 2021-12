População residente em Portugal com imunidade de 86,4% contra a Covid-19

dados constam da terceira fase do Inquérito Serológico Nacional Covid-19 do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

A prevalência de anticorpos contra a Covid-19, em população com idade superior a 1 ano, foi de 86,4%.Os dados constam da terceira fase do Inquérito Serológico Nacional Covid-19 do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).De acordo com o documento, o Algarve e os Açores foram as regiões onde se observou menor seroprevalência total - 80,2% e 84,0%, respetivamente.Em termos de faixa etária, a seroprevalência total mais elevada na população entre os 50 e os 59 anos (96,5%), nos indivíduos com ensino superior (96,0%) e nos indivíduos com duas ou mais doenças crónicas (90,8%).As seroprevalências totais mais baixas verificam-se nos grupos etários abaixo dos 20 anos(17,9% entre 1-9 anos e 76,8% entre os 10-19 anos).