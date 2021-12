Máscara volta a ser obrigatória nos espaços exteriores em Espanha

Medida vai ser aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

A máscara de proteção vai voltar a ser obrigatória nos espaços exteriores em Espanha. A medida vai ser aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros.Em causa estão novas medidas para conter a propagação da pandemia da Covid-19. Para acelerar a vacinação contra a Covid-19, nomeadamente o reforço com a terceira dose, o governo espanhol vai permitir a contratação de reformados e de profissionais de saúde com licenciaturas em países fora da Europa.As unidades militares serão igualmente ativadas para ajudar no rastreamento e vacinação.Os especialistas recomendaram também a adoção de outras medidas, como é o caso do limite da lotação em eventos públicos.