Ex-concorrente do 'Big Brother' diz ter sido atacada por jogadores do Alverca

Contactada por Record, Joana Albuquerque disse que tudo aconteceu no estacionamento da discoteca 'Lust in Rio', em Lisboa.

Joana Albuquerque, ex-concorrente do Big Brother, revelou nas redes sociais ter sido atacada por cinco jogadores do Alverca – identificando Felipe Ryan, Jonata Basto, Jefferson Nem, Klismahn e Talison Ruan – no estacionamento da discoteca Lust in Rio, em Lisboa, por volta das seis da manhã de quarta-feira.