Bombeiros fazem rapel para entregar presentes de Natal a crianças internadas no hospital. Veja as imagens

Uma equipa de bombeiros militares encontrou uma forma original de entregar presentes de Natal às crianças internadas no Hospital Napoleão Laureano, no Brasil.

Com chapéus de pai natal na cabeça, os bombeiros montaram uma estrutura no teto da unidade hospitalar e desceram pelas paredes até às janelas, onde as crianças receberam os presentes.

"Não havia chaminé, mas o bombeiro sempre arranja um jeitinho", disse a corporação numa nota, citada pelo G1.A ação solidária foi planeada de uma forma diferente este ano por causa da pandemia de Covid-19, que impede que o grupo entre pelos corredores e vá até o quarto dos pacientes."Conseguimos o que almejávamos, que era o sorriso das crianças. Elas sorriram e foi lindo", disse ao G1 o major António.