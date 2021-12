FC Porto impõe-se ao Benfica e avança para os quartos de final da Taça de Portugal

Dragões venceram o Benfica por 3-0, com golos na primeira parte e a jogar a segunda em inferioridade numérica.

O FC Porto venceu esta quinta-feira na receção ao Benfica por 3-0, com golos na primeira parte e a jogar a segunda em inferioridade numérica, e assegurou a presença nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

O brasileiro Evanilson, que foi expulso por acumulação de cartões amarelos aos 45+2, marcou dois dos golos dos 'dragões', no primeiro minuto e aos 30, tendo Vitor Ferreira assinado o segundo golo 'azul e branco', aos sete minutos, enquanto Otamendi também deixou as 'águias' com 10 jogadores, já no período de descontos.

Num clássico sem os treinadores principais no banco de suplentes, devido aos castigos de Sérgio Conceição e Jorge Jesus, o FC Porto afastou o Benfica pela sexta vez em 18 eliminatórias da Taça, assegurando uma vaga nos quartos de final, a disputar entre 11 e 13 de janeiro de 2022.

Tondela, Portimonense, Sporting, Vizela e FC Porto, da II Liga, Mafra e Rio Ave, da II Liga, e Leça, do Campeonato de Portugal, são as equipas que vão disputar esta fase da prova, cujo sorteio está marcado para segunda-feira.

Golo anulado a Fábio Cardoso

90'+7 - Golo anulado a Fábio Cardoso, por fora de jogo!

Golo anulado a Otamendi

86' - O Benfica voltou a marcar, mas o cabeceamento de Otamendi também foi anulado. O VAR viu um fora-de-jogo de Pizzi, o autor do cruzamento para o argentino que havia cabeceado sem hipóteses para Marchesín.

Yaremchuk dá joelhada em Taremi e instala-se a confusão

72' - Grande confusão junto ao banco portista, depois de Yaremchuk ter dado uma joelhada no rabo de Taremi. Juntou-se logo ali vários jogadores de ambas as partidas, sendo notória a preocupação de Luisão e Rui Pedro Brás em afastar Otamendi do reboliço. Mas ao ver que Fábio Veríssimo só deu amarelo a Yaremchuk, Luís Gonçalves protestou veementemente junto da equipa de arbitragem e viu o segundo amarelo e foi expulso do banco.

Otamendi em boa posição para marcar

68'- Otamendi, na sequeência de um canto, cabeceou forte, mas a bola saiu por cima. Depois de um primeiro cabeceamento de Seferovic, a bola sobra para o argentino, mas não bate o compatriota.

Otávio vê amarelo

57' - Otávio viu cartão amarelo, após se ter pegado com Vertonghen que, inicialmente, até estava a agarrar o jogador do FC Porto



Amarelo para o banco do FC Porto

49' - André Almeida vai com o pé à cabeça de Luis Díaz e o banco portista protestou muito a pedir amarelo para o jogador das águias. Luís Gonçalves acabou por ver cartão amarelo.

Yaremchuk ameaça de cabeça

47’ – Yaremchuk, lançado ao intervalo, já fez a primeira ameaça. De cabeça, o ucraniano permite a defesa de Marchesín, após cruzamento de André Almeida pela direita

Intervalo com o FC Porto na frente (3-0)

Intervalo (3-0).

Vertonghen evita o quarto

36' - O FC Porto esteve novamente perto do golo, mas Vertonghen teve dois cortes providenciais que evitaram que os dragões dilatassem o marcador.

FC Porto faz o terceiro por Evanilson

31' - Evanilson faz o segundo na partida e o terceiro dos dragões. Luis Díaz, após um excelente trabalho dentro da área, serviu o colega que vinha a chegar de trás e colocou a bola sem hipóteses para Helton

25' - Central argentino deitado no relvado, com muitas queixas, depois de um lance com Evanilson.

Amarelo a Darwin

23' - Amarelo para Darwin após choque com Marchesín.

Golo anulado a Darwin por quatro centímetros

19' - Darwin reduziu para o Benfica, após bom trabalho sobre os defesas do FC Porto, mas o golo acabaria por ser anulado pelo VAR. O uruguaio estava em fora-de-jogo no início do lance... por quatro centímetros

Golo do FC Porto (2-0)

7' - Golo do FC Porto (2-0)! Marca Vitinha!

Vitinha volta a ameaçar

6' - O FC Porto esteve perto do segundo golo, mas um remate prensado de Vitinha acabou defendido por Helton

Golo do FC Porto: (1-0)

1 ' - Golo do FC Porto (1-0), marca Evanilson aos trinta segundos

Arrancou a partida

1' - O Benfica teve direito à primeira posse de bola no Estádio do Dragão