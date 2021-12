PSP trava violência em autocarro em Lisboa

Agentes foram surpreendidos por pedido de ajuda de motorista da Carris, que parou à porta da esquadra da PSP de Belém.

Desacatos provocados por um passageiro obrigaram esta quinta-feira um motorista da Carris a parar à porta da esquadra da PSP de Belém, em Lisboa, para pedir ajuda.A insólita situação ocorreu pelas 12h00. Os agentes de serviço foram surpreendidos pela entrada do motorista na esquadra e o autocarro parado à porta, com os quatro piscas ligados.Rapidamente puseram cobro aos desacatos e retiraram o homem do interior da viatura. Foi identificado e libertado a seguir.