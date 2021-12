Árvore de grande dimensões arrancada por rajada de vento destrói carro no Seixal

Rua ficou sem luz devido a danos também em postes de eletricidade.

Forte rajadas de vento, sentidas este sábado de manhã, pelas 8h00, derrubaram uma árvore em Verdizela, Correoios, Seixal, caindo em cima de um carro, que ficou com muitos estragos.Apesar do aparato no local, não há feridos a registar. A árvore de grande porte foi arrancada pela raiz e, ao cair, ainda danificou os postes de eletricidade no local, deixando a Avenida Pinhal do caldas sem luz.Os bombeiros do Seixal, a Proteção Civil trabalharam rapidamente para tentar resolver a situação e remover a árvore. A polícia local cortou a estrada ao trânsito enquanto decorreram as operações.