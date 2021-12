Mais de 5.600 voos cancelados em todo o mundo no fim de semana de Natal devido à variante Ómicron

Dados do 'site' FlighAware.

Mais de 5.600 voos foram cancelados pelas companhias aéreas de todo o mundo, no fim de semana de Natal, face à propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2, a Ómicron, segundo dados do 'site' FlighAware.

Só este sábado, até às 13h00 (hora de Lisboa), registavam-se quase 2.500 cancelamentos de voos, 850 dos quais com origem ou destino nos EUA.





Por outro lado, cerca de 3.500 voos registavam atrasos em todo o mundo.