"Tenho saudades, Philip": Rainha Isabel II deixa homenagem ao falecido marido em mensagem de Natal

A rainha Isabel II deixou este sábado uma mensagem de Natal comovente em que homenageia o falecido marido, o príncipe Philip.

No vídeo gravado no castelo de Windsor, em Inglaterra, sua majestade aparece com um vestido vermelho, sentada ao lado de uma fotografia de 2007 em que ela e o marido olham um para o outro durante as bodas de diamante.

"O Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos. Este ano, especialmente, eu percebo porquê", desabafou a rainha.Isabel II elogiou o "senso de dever, curiosidade intelectual e a capacidade de se divertir em qualquer situação" do duque de Edimburgo que faleceu em abril, aos 99 anos."Aquele brilho travesso e inquisitivo era tão brilhante no final como quando eu o vi pela primeira vez", acrescentou. "Mas, por mais que eu e minha família sintamos saudades dele, sei que ele gostaria que nós aproveitássemos o Natal".Este ano, a rainha teve de cancelar o tradicional almoço prévio de natal e renunciar às festividades em Sandringham, no leste de Inglaterra. Isabel II permaneceu no Castelo de Windsor, perto de Londres, onde celebrou a quadra.