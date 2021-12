Morreu um dos quatro feridos da explosão numa vivenda em Quarteira

Morreu na madrugada deste sábado uma das quatro vítimas da explosão de uma botija de gás numa moradia em Quarteira que aconteceu esta quarta-feira.

A mulher estava internada no Hospital de Faro e não resistiu aos graves ferimentos.

O cenário dantesco é visível nas imagens que mostram a extensão da explosão que teve lugar pelas 05h20 desta quarta-feira, numa habitação situada no Beco Duas Sentinelas, em frente ao Aquashow, próximo da cidade de Quarteira.A violência do impacto deixou o piso superior da vivenda completamente dizimado e os destroços que voaram devido à força da explosão atingiram outras habitações vizinhas - algumas a largos metros de distância - e também automóveis que estavam estacionados na via pública.Dentro da casa estavam a dormir três dos sete residentes: um casal e a filha menor, de 15 anos. Foram assistidos no local pelo INEM e depois hospitalizados.Um dos bombeiros da corporação de Loulé, de 48 anos, ficou com ferimentos ligeiros enquanto combatia as chamas.