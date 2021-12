Criança esquecida em centro comercial de Paços de Ferreira

Uma criança de dois anos ficou esquecida, esta tarde de domingo, mais de uma hora no shopping Ferrara Plazza, em Paços de Ferreira. Tudo aconteceu cerca das 15h30, quando a criança foi vista sozinha pelas pessoas que andavam às compras e que rapidamente a levaram à segurança do centro comercial.

Segundo da GNR, que foi chamada ao local, terá havido um "mal-entendido" entre os padrinhos da criança, que pensavam que estava com os avós e estes ficaram com a ideia que a criança estava com os padrinhos.

Ao que aapurou, ao aperceberem-se da situação, os pais ligaram para o centro comercial e a criança foi entregue, mais de uma hora e meia depois, aos padrinhos por indicação dos progenitores.