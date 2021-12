Mulher casa com ex-namorado que lhe atirou ácido para a cara e a deixou desfigurada

Berfin Ozek, de 20 anos, foi atacada por Casim em 2019 após terminarem o relacionamento.

Uma mulher casou com o homem que lhe atirou ácido à cara deixando-a desfigurada e quase cega, na Turquia.

O ex-namorado, Casim Ozan Celtik, de 23 anos, foi recentemente libertado da prisão devido a uma mudanças da lei relacionada com a Covid-19.

Berfin Ozek, de 20 anos, foi atacada por Casim em 2019 após terminarem o relacionamento. Pouco antes da agressão, Casim disse-lhe que se ele não podia tê-la, mais ninguém poderia.

Berfin sobreviveu ao ataque e o ex-namorado foi detido, tendo depois implorado que ela o desculpasse. A vítima concordou em retirar a queixa e disse que não se sentia confortável por ele ser preso. "Escrevemos muitas cartas um ao o outro. Eu entreguei-me a ele. Eu amo-o muito e ele a mim", disse Berfin, citada pelo

.

The Sun

A decisão gerou uma onda de indignação nas redes sociais e isso influenciou Berfin a admitir que estava errada e a voltar a apresentar a queixa. Como resultado, o ex-namorado foi condenado a 13 anos e seis meses de prisão pelo ataque.



Uma mudança na lei fez com que Casim fosse posto em liberdade condicional. Após ter sido libertado, pediu imediatamente Berfin em casamento, e ela aceitou.

O casamento foi celebrado no início deste mês.

"Ela casou-se sem nos dizer nada. Há anos que luto por ela e tudo isso foi em vão", disse Yasar Ozek, pai de Berfin.



O anúncio do casamento foi muito criticado nas redes sociais que se inundaram de comentários de pessoas que não compreendem a atitude de Berfin, nem a libertação do atual marido.



"O perdão dela não deveria impedir que ele fosse punido. É uma pena, mas esse casamento vai acabar em um ou dois meses, e a pobre mulher vai continuar com a brutalidade em que viveu", pode ler-se num comentário.