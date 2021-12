Morreu o casal ferido em explosão numa moradia em Quarteira

Morreu o homem ferido da explosão de uma botija de gás numa moradia em Quarteira.

A vítima tinha 46 anos e estava internada em Coimbra. Também uma mulher morreu na madrugada deste sábado, no Hospital de Faro, depois de não ter resistido aos graves ferimentos provocados pela explosão da passada quarta-feira.

A filha, uma jovem de 15 anos, permanece internada em coma induzido e com 38% do corpo queimado.A habitação no Beco Duas Sentinelas, em frente ao Aquashow, próximo da cidade de Quarteira, ficou destruída com o violento impacto da explosão, que chegou a atingir outras habitações da zona.Um dos bombeiros da corporação de Loulé, de 48 anos, ficou com ferimentos ligeiros enquanto combatia as chamas.