"Será lembrado pelo seu legado de patriota intrépido": Presidente angolano sobre morte de Desmond Tutu

Figura histórica do movimento anti-apartheid e Prémio Nobel da Paz morreu este domingo.

O presidente angolano, João Lourenço, apresentou este domingo as condolências pela morte do arcebispo Desmond Tutu, figura histórica do movimento anti-apartheid e Prémio Nobel da Paz.

"A África do Sul e o continente africano, no geral, perderam um dos seus maiores ícones da luta pela reconquista da dignidade dos seus filhos, um homem da fé que consagrou a sua vida a combater sem tréguas o hediondo sistema de separação dos homens com base na cor da pele", pode ler-se numa nota publicada.

O presidente de Angola sublinha que Tutu será lembrado "pelo seu legado de patriota intrépido", servindo de inspiração para as gerações futuras e para preservar "a África livre do Apartheid e todas as suas restantes conquistas".