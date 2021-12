Morreu o realizador Jean-Marc Vallée aos 58 anos

Autor de "Big Little Lies" e do filme "O clube de Dallas" morreu de forma inesperada.

O produtor e realizador canadiano Jean-Marc Vallée, que fez o filme "O Clube de Dallas" e a série "Big Little Lies", morreu aos 58 anos.

As causas da morte ainda são desconhecidas, mas a informação foi avançada pela assessora de comunicação do realizador ao The New York Times.A mesma fonte revelou que a morte de Jean-Marc Vallée foi inesperada.