Jorge Jesus desolado com dirigentes do Flamengo

Técnico está desapontado por não terem esperado mais alguns dias.

Jorge Jesus ficou desolado pelo facto de os responsáveis do Flamengo não terem esperado mais alguns dias para ver se a sua situação na Luz poderia mudar.



O técnico considera que Marcos Braz e Bruno Spindel – vice-presidente para o futebol e diretor-executivo para o futebol do ‘Mengão’, respetivamente – poderiam ter feito um compasso de espera pelo menos até à próxima quinta-feira, dia de novo clássico com o FC Porto, desta feita para o campeonato.

Leia a notícia na íntegra no

.