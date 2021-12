Testagem à Covid-19 provoca o caos no Aeroporto de Lisboa

Há relatos de pessoas que esperaram durante 10 horas no cais de embarque mas também há quem tenha mesmo perdido os voos.

As regras impostas no âmbito da pandemia da Covid-19 estão a provocar longas filas nas portas de embarque, na zona de testagem à Covid-19, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Os passageiros queixam-se de falta de distanciamento e uso incorreto da máscara nas filas.