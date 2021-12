Portugal perde (quase) todos os unicórnios para os EUA

País exulta de cada vez que ganha mais uma estrela na caderneta de empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares.

Com a Anchorage, que ganhou o estatuto de unicórnio há pouco mais de uma semana, são já sete as startups com ADN português a atingirem um valor de mercado superior a mil milhões de dólares (885 milhões de euros). Mas com a exceção da Feedzai, todos as outras (Farfetch, Talkdesk, Outsystems, Remote, Sword Health, além da Anchorage) estão sediadas fora do país de origem – a Farfetch no Reino Unido e as restantes nos Estados Unidos.

