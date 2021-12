Jorge Jesus afasta Pizzi do treino e pede a Rui Costa para o vender

Técnico quer que Rui Costa negoceie Pizzi já em janeiro.

O médio do Benfica Pizzi foi afastado por Jorge Jesus do treino desta segunda-feira. O

sabe que o técnico quer que Rui Costa negoceie Pizzi já em janeiro.

O treinador avisou a direção do clube de que não conta com o jogador. Pizzi, um dos capitães de equipa, foi acusado de mau comportamento por Jorge Jesus após a pesada derrota que resultou na eliminação do Benfica da Taça de Portugal.



Os encarnados voltam a defrontar o FC Porto esta quinta-feira no Estádio do Dragão em jogo a contar para o campeonato.