Predador viola durante sete anos a neta deficiente da namorada

Polícia Judiciária detém vendedor ambulante por centenas de crimes de violação e abuso sexual de menor, hoje com 12 anos.

O tormento da vítima começou nos últimos dias de 2014, tinha apenas 5 anos. Filha de pais separados, a menor ficou a viver com a mãe e a avó, que na altura tinha namorado. O vendedor ambulante, hoje com 56 anos, dormia com frequência na casa da família, em Lisboa, e começou então a violar a menina.

