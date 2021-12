ITV anuncia morte do Papa

Pivô Kylie Pentelow anunciou acidentalmente a sua morte, aos 85 anos.

O canal de televisão britânico ITV cometeu um grave erro ao anunciar, em direto, no dia de Natal, a morte do Papa Francisco. Durante uma notícia sobre o discurso do chefe da Igreja Católica, na Missa do Galo, a pivô Kylie Pentelow anunciou acidentalmente a sua morte, aos 85 anos.

"A sua morte foi anunciada… com licença", disse Pentelow, que rapidamente se apercebeu do erro e pediu desculpas. Isso não evitou, contudo, que o momento se tornasse viral nas redes sociais.

"Alguém, por favor, pague uma bebida a esta apresentadora. Todos nós cometemos erros", escreveram telespectadores no Twitter.