Poucos recebem bónus nas reformas antecipadas

Beneficiários que possam pedir a antecipação da aposentação em 2022 sofrem um corte de 14,06% em vez dos atuais 15,54%.

Para aqueles que estejam em condições de pedir a reforma antecipada (por desemprego de longa duração, ou por estarem abrangidos pelo regime especial em vigor a 31 de dezembro de 2018), a diminuição dos cortes do fator de sustentabilidade de 15,54% para 14,06% trará um bónus inesperado. Assim, por exemplo, alguém com uma reforma de 1000 euros que se tenha aposentado este ano, sofreu um corte superior a 155 euros. Se a reforma for concedida em 2022, o corte na prestação descerá para os 140,6 euros. Serão mais cerca de 15 euros por mês que o pensionista receberá até ao fim da vida.

