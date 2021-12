Benfica anuncia saída de Jorge Jesus do clube

Presidente do clube, Rui Costa, agradeceu o serviço de Jorge Jesus à frente do clube.

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Benfica anunciou a saída de Jorge Jesus do clube após negociações durante a manhã desta terça-feira, em comunicado àO Benfica comunicou à CMVM que "chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Mais se informa que o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol".O treinador tinha colocado, na manhã desta terça-feira, o lugar à disposição no clube após polémica com um dos jogadores do plantel durante o treino de segunda-feira.

No treino de segunda-feira, o médio do Benfica Pizzi foi afastado por Jorge Jesus e o treinador avisou a direção do clube de que não contava com o jogador. Pizzi, um dos capitães de equipa, foi acusado de mau comportamento por Jorge Jesus após a pesada derrota que resultou na eliminação do Benfica da Taça de Portugal.

Durante conferência de imprensa, o presidente do clube, Rui Costa, agradeceu o serviço de Jorge Jesus à frente do clube. "Não era este o desfecho desejado", disse.Jorge Jesus, na mesma conferência, adiantou que foi para o Benfica "a pensar que iria ser a solução e não um problema", e nesse sentido, chegou ao fim o percurso do treinador no clube das águias.A conferência de imprensa terminou com um abraço entre Jorge Jesus e Rui Costa.