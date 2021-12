Depoimentos mostram contradições no caso da morte de Sara Carreira

Cristina Branco aponta Paulo Neves como culpado. Arguido bebeu antes do acidente.

Há contradições nos depoimentos dos quatro arguidos no processo de investigação à morte de Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, na A1, citados no relatório da investigação levada a cabo pela GNR. Apurou-se que o primeiro embate aconteceu às 18h43m44s: o Volvo da fadista Cristina Branco embateu no Volkswagen Passat de Paulo Neves. Este condutor admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas nessa tarde, mas nega ter imobilizado o seu carro na autoestrada, o que contraria a versão da artista, que garante ter embatido num veículo que estava parado na via e referindo-se a Paulo Neves como o "responsável pela produção do acidente".





