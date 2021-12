Susto no espaço com satélites de Musk

Estação espacial chinesa foi obrigada a realizar manobras evasivas para evitar colisão com satélites do programa Starlink.

Por duas vezes este ano, a estação espacial chinesa Tiangong-3 teve de realizar manobras evasivas de emergência para evitar uma colisão catastrófica com satélites do programa Starlink, do bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, revela uma queixa apresentada pela China junto do Gabinete da ONU para Assuntos do Espaço Exterior, a agência espacial das Nações Unidas.





Os incidentes, que "constituíram uma ameaça para a vida e a saúde dos três astronautas a bordo da estação espacial chinesa", ocorreram a 1 de julho e 21 de outubro, e em ambas as ocasiões a tripulação da Tiangong-3 teve de implementar "medidas preventivas para evitar uma colisão", indica a queixa formal apresentada à ONU.



Zhao Lijian, porta-voz do MNE chinês, exortou Musk e os EUA a cumprirem as suas obrigações internacionais e a "comportarem-se de forma responsável" no espaço. Nas redes sociais chinesas, o assunto teve grande repercussão, com milhares de internautas a apelarem a um boicote à Tesla.





A estação espacial Tiangong-3 (‘Palácio Celeste’), está em órbita desde abril e, por enquanto, é apenas constituída pelo módulo central Tianhe. O programa Starlink da SpaceX visa enviar milhares de pequenos satélites para o espaço para oferecer serviços de internet de banda larga a todo o Globo.