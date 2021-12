Luis Díaz testa positivo à Covid-19 e falha jogo do FC Porto com o Benfica

Baixa importante no FC Porto para o clássico. Luis Díaz testou positivo à Covid 19 e não vai poder dar o contributo à equipa de Sérgio Conceição quinta-feira frente ao Benfica, apurou Record.

O avançado - que esteve em evidência no encontro com as águias para a Taça de Portugal que os dragões venceram por 3-0 - já se encontra em isolamento.

Este encontro é visto por Sérgio Conceição como de grande importância, pelo que esta é uma baixa assinalável. Díaz é aliás o jogador mais valioso do plantel quanto ao valor de mercado. O treinador blindou o grupo de trabalho da euforia que se vive no exterior motivada pelo triunfo na Taça e, sabe Record, está a preparar o reencontro com dentro da perspetiva de esse ser "o jogo mais difícil do ano".Sérgio Conceição não vai fazer hoje a habitual conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o Benfica.