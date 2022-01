Violento incêndio consome autocarro em Odivelas. Veja as imagens

Fogo deflagrou junto a um posto de combustível.

Um incêndio num autocarro na Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas, deflagrou, esta quarta-feira, junto a um posto de combustível.

A origem do incêndio é desconhecida mas já está a ser investigada pelas autoridades. Ao que o

apurou o incêndio teve início na parte traseira do autocarro.

Os bombeiros efetuaram os trabalhos para travar as chamas. Até ao momento não existe informação de feridos ou se existiam pessoas dentro do veículo além do motorista, na altura do acidente.

Alerta foi dado na noite desta quarta-feira.