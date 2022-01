Testes obrigatórios agravam crise no setor da cultura

Álvaro Covões, da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, lembra que, com o teste negativo obrigatório, “as salas de espetáculos estão vazias desde 25 de dezembro e assim estarão até janeiro”.

A obrigatoriedade de apresentar teste negativo com comprovativo laboratorial para aceder a eventos de natureza cultural vem, neste final de mês de dezembro (tradicionalmente de grande faturação), agravar ainda mais a crise de um setor que já vive com a corda no pescoço. Rafaela Ribas, da Associação Espetáculo, que representa artistas e produtores, fala de “artistas, técnicos e agentes que já não sabem para onde se virar e no que acreditar”, acusando o Governo de “falta de estabilidade naquilo que são as medidas anunciadas e falta de antecipação”. E acrescenta em declarações ao CM: “O público também não sabe a quantas anda e retrai-se.” A isto juntam-se, diz a responsável, “as muitas festas e concertos cancelados neste final de ano”.





A necessidade de os espectadores apresentarem teste negativo antigénio ou PCR foi anunciada esta quarta-feira pela DGS como correção a “um lapso” que inicialmente referia apenas a necessidade do certificado de vacinação para acesso a eventos culturais até 2 de janeiro. Pedro Magalhães, da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos, refere que esta é “uma medida desequilibrada” num mês “catastrófico”. Álvaro Covões, da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, lembra que, com o teste negativo obrigatório, “as salas de espetáculos estão vazias desde 25 de dezembro e assim estarão até janeiro” e refere um “2021 pior” do que 2020, que já teve “quebra de 85% nos espectadores”.