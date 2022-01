Mecânico tenta matar para esconder dívida de 15 mil euros

Vítima foi socorrida pelos bombeiros e transportada em estado muito grave para o hospital, onde permanece internada.

Com uma dívida de 15 mil euros, contraída ao longo dos últimos meses e que não conseguia pagar, diz ter aceitado acompanhar o credor até um terreno baldio, na freguesia de Perafita, Matosinhos, onde este teria um cofre com dinheiro enterrado. Mas quando começou a cavar um buraco, desferiu vários golpes de pá na cabeça do outro homem.

