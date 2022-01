Mulher ficou ferida na sequência de uma colisão entre dois carros

A GNR investiga as causas do acidente.

Uma mulher, de 26 anos, ficou ferida na sequência de uma colisão entre dois carros, esta manhã de sexta-feira, em Ílhavo.O alerta foi dado, cerca das 11h30, para os bombeiros de Ílhavo, para um acidente rodoviário, na avenida José Estevão, na Costa Nova.A vítima foi assistida, no local, pelos bombeiros de Ílhavo e não houve necessidade de ser hospitalizada.A GNR investiga as causas do acidente.