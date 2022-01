Incêndio deflagra em miradouro na Madeira após fogo de artifício

Fogo teve início numa zona de mato junto a um campo de golfe.

Um incêndio deflagrou no Miradouro das Neves, no Funchal, Madeira, na noite deste sábado, logo depois do fogo de artifício que marcava a chegada do ano de 2022.

O fogo teve início numa zona de mato junto a um campo de golfe. Para o local foram mobilizados elementos dos Bombeiros e a PSP.

As chamas foram controladas pelas 01h00 deste sábado.

Não existe registo de danos materiais.