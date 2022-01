Sismo de magnitude 4.4 registado ao largo do Algarve

Epicentro do sismo localizou-se a cerca de 80 quilómetros a Sul de Olhão.

SISMO (Continente)

/ Mag 4.4 / 82 km S Olhão, aprox. / 01-Jan-2022 21:03:50 (hora local) / *** Sentiu este sismo? https://t.co/y4mRng6lbs / +Info: https://t.co/vSWvlBDV9o — IPMA (@ipma_pt) January 1, 2022

Um sismo de magnitude 4.4 na escala de Richter foi registado ao início da noite deste sábado, cerca das 21h00, ao largo do Algarve. O epicentro do sismo localizou-se a cerca de 80 quilómetros a Sul de Olhão.Segundo o IPMA, não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido. No entanto, vários utilizadores no Twitter confirmaram que o sismo foi sentido na zona do Algarve. Moradores de Tavira e Portimão dizem ter sentido a ocorrência.Segundo foi possível apurar, até ao momento, não foram registados danos pessoais ou materiais na sequência do sismo que abalou o sul do país.Em atualização