Médica negacionista suspensa por três meses

O Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos suspendeu da atividade por três meses Margarida Oliveira, uma das fundadoras do movimento Médicos pela Verdade, segundo um acórdão de 7 de dezembro, a que o

teve acesso. Em causa está a divulgação, em setembro de 2020, na rede social Telegram, de uma receita para os testes PCR darem negativo. Margarida Oliveira explicava um método de limpeza das fossas nasais com vários produtos para evitar resultados positivos. Foi também punida por afirmações feitas numa manifestação junto à Assembleia da República em janeiro de 2021.