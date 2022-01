Pelo menos cinco soldados mortos em ataques do Estado Islâmico com mísseis na Síria

"O ataque foi seguido por disparos de canhões de 23 milímetros, matando cinco soldados e ferindo outros 20".

Pelo menos cinco soldados foram mortos no domingo e outros 20 ficaram feridos num ataque com mísseis pelo grupo terrorista Estado Islâmico a autocarro militar, numa das ações mais violentas nos últimos meses no leste da Síria.

"Por volta das 19:00 do dia 02 de Janeiro, um autocarro de transporte militar foi alvo de um ataque terrorista com mísseis na área (...) por um grupo da organização terrorista Estado Islâmico", disse uma fonte militar à agência noticiosa oficial síria SANA.

A fonte explicou que "o ataque foi seguido por disparos de canhões de 23 milímetros, matando cinco soldados e ferindo outros 20".