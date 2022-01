Sobe para 68 o número de infetados com Covid-19 a bordo de navio cruzeiro retido em Lisboa

Passageiros vão ser transferidos para unidades hoteleiras em Lisboa.

São já 68 os infetados com a bordo deste navio cruzeiro, que está retido em Lisboa desde segunda-feira. A embarcação, que ia passar pelo Funchal, tinha como destino final as ilhas Canárias.A tripulação a bordo vai manter-se dentro do navio quer estejam infetados ou não. No entanto, os passageiros vão ser transferidos para unidades hoteleiras em Lisboa.Todos os infetados estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros. Numa declaração, um passageiro alemão, afirmou que todos ficaram tranquilos mesmo com a notícia do surto de covid-19 a bordo.Os passageiros, com teste negativo à covid-19, começaram a desembarcar às 06h00 do navio cruzeiro atracado no porto de Lisboa, estando a ser transportados para o aeroporto de Lisboa, disse à Lusa o capitão Vieira Branco."Conforme previsto, por volta das 06:00 começou a decorrer a operação de transporte de passageiro não infetados para o aeroporto. Todos com teste covid negativo efetuado nas últimas 48 horas", disse o capitão do porto de Lisboa e comandante local da Polícia Marítima de Lisboa, Diogo Vieira Branco, à agência Lusa.De acordo com o comandante, a operação decorrerá de forma faseada até às 15h00 de hoje para evitar as aglomerações e complicações devido ao excesso de pessoas que estão a ser encaminhadas ao aeroporto num curto espaço de tempo.