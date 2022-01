10 mortos e 10554 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há mais 86 pessoas internadas em enfermarias, mas menos um doente internado nos cuidados intensivos.

Portugal registou esta segunda-feira uma redução nos casos à Covid-19, com mais 10 554 casos positivos e 10 mortos.Há menos casos positivos em relação a Domingo.Existem mais 86 pessoas internadas, mas menos um doente internado nos cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas mais de 6007 pessoas recuperaram da doença.A maior parte dos casos desta segunda-feira foi registada na região de Lisboa e do Norte do País.A incidência a nível nacional é de 1805,2 casos de infeção por cada 100 mil habitantes.O R(t) nacional está nos 1,43.Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 207.859, mais 4.537 do que no domingo, e recuperaram da doença 6.007 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.207.711.Em atualização