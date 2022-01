Homem armado assalta farmácia em Valadares, Vila Nova de Gaia

Assaltante foi detido pela PSP.

Um homem, com cerca de 30 ou 40 anos, assaltou esta segunda-feira à mão armada uma farmácia em Valadares, Vila Nova de Gaia.O assaltante terá ameaçado quem se encontrava no estabelecimento com uma arma e conseguido roubar cerca de 70 euros. Depois do assalto tentou fugir, mas um dos funcionários foi atrás dele e conseguiu imobilizá-lo até à chegada da PSP, que o deteve.O alerta foi dado cerca das 16h40.